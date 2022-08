Leverkusen will offenbar Chelseas Hudson-Odoi ausleihen

Chelseas Callum Hudson-Odoi (r) nach einem Treffer gegen den FC Chesterfield. (Bild: dpa) (Foto: Matt Dunham/AP/dpa)

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will nach seinem enttäuschenden Saisonstart laut Medienberichten den englischen Nationalspieler Callum Hudson-Odoi ausleihen. Nach Informationen der „Bild“ und „Sky Sport News“ in England steht der Transfer des 21 Jahre alten Stürmers vom FC Chelsea unmittelbar bevor. „Sky Sport News“ beruft sich auf Aussagen des Vaters und des Bruders von Hudson-Odoi. In der bisherigen Premier-League-Saison ist er von Chelseas deutschem Trainer Thomas Tuchel noch nicht eingesetzt worden. Sein Vertrag bei dem Club aus London läuft noch bis Juni 2024.

