Lewandowski führt Barcelona zum Sieg gegen Letzten Elche

Trifft auch in der Primera División wie am Fließband: Barcelonas Robert Lewandowski (M). (Bild: dpa) (Foto: Joan Monfort/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Barcelona - Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Barcelona zum fünften Saisonsieg in der spanischen Primera Division geführt.

Der polnische Ausnahmestürmer steuerte zum 3:0 (2:0) gegen den Tabellenletzten FC Elche zwei Treffer (34./48. Minute) bei. Für Lewandowski waren es bereits die Saisontore sieben und acht im sechsten Liga-Spiel. Beim 0:2 am Dienstag in der Champions League bei seinem Ex-Club Bayern München war er ohne Treffer geblieben.

Die Gäste waren schon früh in Unterzahl geraten. Gonzalo Verdu (15.) hatte wegen einer Notbremse an Lewandowski die Rote Karte gesehen. Der Niederländer Memphis Depay (41.) erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Durch den Erfolg übernahm Barcelona mit 16 Punkten zumindest vorerst die Tabellenführung. Real Madrid (15 Punkte) kann am Sonntagabend durch einen Sieg im Stadtduell gegen Atletico Platz eins wieder zurückerobern.

© dpa-infocom, dpa:220917-99-799161/2