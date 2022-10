Liverpool nur Remis - Arsenal und Chelsea siegen

Leandro Trossard von Brighton & Hove Albion feiert den dritten Treffer seiner Mannschaft zum 3:3. (Bild: dpa) (Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Der FC Liverpool steckt in der englischen Premier League weiter in der Ergebniskrise. Das Team von Trainer Jürgen Klopp musste nach einmonatiger Ligapause trotz Heimvorteils und Führung kurz vor Schluss gegen Brighton & Hove Albion mit einem 3:3 (1:2) begnügen und rutschte in der Tabelle auf Rang neun ab.

Nach einem frühen Doppelpack von Leandro Trossard (4./18. Minute) markierte der ehemalige Fußball-Bundesligaprofi Roberto Firmino mit seinen zwei Toren (33./54.) den Ausgleich, ehe Adam Webster in der 63. Minute mit einem Eigentor für die Führung der Reds sorgte. Doch Brighton steckte nicht auf und der überragende Trossard (84.) belohnte sich und sein Team für eine starke kämpferische Leistung.

In der 76. Minute hatte Liverpools Schlussmann Alison (76.) den Ausgleich der Gäste noch verhindert, wenig später war der brasilianische Nationaltorhüter aber chancenlos. Sein Gegenüber Sanchez machte seinen Patzer beim Eigentor wett, als er in der 91. Minute nach einem Freistoß von Alexander-Arnold mit den Fingerspitzen zur Ecke klärte. Liverpool hat zehn Punkte auf dem Konto. Für die Klopp-Elf war es das vierte Remis der Saison, bei erst zwei Siegen und einer Niederlage. Brighton ist mit 14 vorerst Tabellenvierter.

FC Arsenal Derbysieger

Der FC Arsenal festigte dagegen mit dem siebten Ligaheimsieg in Serie die Tabellenführung. Die Gunners setzten sich im London-Derby gegen Tottenham Hotspur mit 3:1 (1:0) durch. Angeführt vom nicht für die brasilianische Nationalmannschaft berücksichtigten Gabriel Jesus waren die Hausherren das bessere Team, für das Thomas Teye Partey (20.), Gabriel Jesus (49.) und Granit Xhaka (67.) die Tore erzielten. Für die Spurs, die nach einer Roten Karte gegen Emerson Royal wegen grobes Foulspiels ab der 62. Minute in Unterzahl spielen mussten, traf Englands Auswahlkapitän Harry Kane mit einem Foulelfmeter (31.) zum zwischenzeitlichen 1:1. Der Stürmer stellte einen Rekord auf: Kane ist der erste Spieler, der in der Premier League 100 Auswärtstore erzielt hat. Für Tottenham war es die erste Niederlage nach zuvor 13 ungeschlagenen Ligapartien.

Der FC Chelsea gewann durch ein Tor von Conor Gallagher in der 90. Minute mit 2:1 (1:1) bei Crystal Palace. Der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl verlor gegen den FC Everton 1:2 (0:0).

© dpa-infocom, dpa:221001-99-971355/2