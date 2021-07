Liverpool: Van Dijk vor Comeback - schon gegen Hertha?

Der FC Liverpool hofft auf ein baldiges Comeback von Virgil van Dijk. Foto: Laurence Griffiths/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Laurence Griffiths/PA Wire/dpa)

Liverpool - Der lange verletzte niederländische Abwehrstar Virgil van Dijk steht vor seinem Comeback für den FC Liverpool.

Der 30-Jährige könnte im Testspiel gegen den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC an diesem Donnerstag in Innsbruck spielen, sagte Reds-Trainer Jürgen Klopp im Trainingslager des Champions-League-

Siegers von 2019 in Österreich. «Ich hoffe - ich bin nicht sicher -, dass es die Möglichkeit gibt, dass Virgil ein paar Minuten spielen könnte», wurde der frühere Bundesliga-Coach auf der Internetseite der Liverpooler zitiert.

Er wolle aber noch «ein paar letzte Gespräche» führen, sagte Klopp. «Er sieht bereit aus, wir werden sehen.» Van Dijk hatte sich im Oktober nach einem Kreuzbandriss einer Knie-Operation unterziehen müssen und musste auch seine EM-Teilnahme absagen. Sowohl bei den Reds als auch in der niederländischen Nationalmannschaft war der Routinier vor seiner Verletzung unumstrittener Abwehrchef, 2019 wurde er zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

