Man-United-Profi Greenwood wieder auf Kaution frei

Ist wieder auf freien Fuße: Mason Greenwood. (Bild: dpa) (Foto: Rui Vieira/AP/dpa)

Manchester - Der suspendierte Manchester-United-Profi Mason Greenwood kommt nach seiner erneuten Festnahme vorerst auf Kaution frei.

Das ist das Ergebnis einer privaten Anhörung vor einem Gericht in Manchester, wie mehrere britische Medien unter Berufung auf einen Gerichtssprecher übereinstimmend berichteten. Greenwood muss sich unter anderem wegen des Vorwurfs der versuchten Vergewaltigung und Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Am Montag stand der 21-Jährige deshalb bereits vor Gericht, bestätigte dort aber nur seinen Namen, seine Anschrift und sein Geburtsdatum. Der Stürmer war bereits im Januar festgenommen worden. Seitdem war er auf Kaution auf freiem Fuß. In der vergangenen Woche war er wegen angeblichen Verstoßes gegen die Kautionsauflagen erneut festgenommen worden. Er soll sein mutmaßliches Opfer kontaktiert haben.

Manchester United hatte Greenwood im Januar suspendiert, kurz nachdem die Vorwürfe gegen ihn publik geworden waren. Seitdem darf er beim englischen Fußball-Rekordmeister weder spielen noch trainieren. Wie der Club zuletzt mitteilte, bleibt Greenwood solange suspendiert, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Er hat in der Premier League in dieser Saison in bisher 18 Spielen fünf Tore für Man United erzielt. Für die englische Nationalmannschaft hat er bisher ein Spiel absolviert.

