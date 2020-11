Maradona soll wegen Gehirnblutung operiert werden

Musste sich kurz nach seinem 60. Geburtstag ins Krankenhaus begeben: Diego Maradona. Foto: Gustavo Ortiz/dpa (Bild: dpa) (Foto: Gustavo Ortiz/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

La Plata - Die argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona muss wegen einer Gehirnblutung operiert werden.

«Es handelt sich um ein subdurales Hämatom. Das ist ein Routineeingriff. Ich und mein Team werden ihn operieren», sagte Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque im Sportsender TyC Sports. Ein subdurales Hämatom ist eine Blutung zwischen harter Hirnhaut und Gehirn.

Der Weltmeister von 1986 war am Vortag in die Klinik Ipensa in La Plata gebracht worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Bei den Tests wurde dann die Blutung entdeckt. Maradona soll nun in ein Krankenhaus in Olivos nördlich von Buenos Aires gebracht und operiert werden.

Wenige Tage zuvor an seinem 60. Geburtstag hatte Maradona bereits einen angeschlagenen Eindruck gemacht. Vor dem ersten Spiel seines Vereins Gimnasia y Esgrima La Plata nach der Corona-Pause kam er zwar kurz ins Stadion, um Glückwünsche und Geschenke entgegenzunehmen. Allerdings musste er von zwei Begleitern beim Gehen gestützt werden. Die Partie selbst verfolgte er auf Anraten seines Arztes von zu Hause aus.

© dpa-infocom, dpa:201103-99-198375/2