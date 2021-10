Mbappé widerspricht Wechselbemühungen kurz vor Transferende

Der Vertrag von Kylian Mbappe bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer 2022 aus. Foto: Christophe Ena/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christophe Ena/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Paris - Nach dem gescheiterten Transfer zu Real Madrid hat Frankreichs Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé angeblichen Wechselbemühungen auf den letzten Drücker widersprochen.

«Ich habe Ende Juli gesagt, dass ich gehen wollte», sagte Mbappé in einem am Montag veröffentlichten Interview-Auszug mit dem Sender RMC Sport. «Ich habe darum gebeten zu gehen, weil ich von dem Moment an wollte, dass der Club eine Ablösesumme erhält, um einen guten Nachfolger zu bekommen.» Ihm sei es um eine gute Regelung für alle Beteiligten gegangen. «Ich habe gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass ich gehe, bleibe ich.» Was nicht stimme, sei, dass er sechs oder sieben Verlängerungsangebote von Paris Saint-Germain ausgeschlagen habe.

Mbappé (22), dessen Vertrag bei PSG im kommenden Sommer ausläuft, wollte unbedingt zu Real Madrid. Doch Paris lehnte ein Angebot Madrids von rund 200 Millionen Euro ab. Ihm habe nicht gefallen, dass gesagt worden sei, er komme in der letzten Augustwoche kurz vor Ende der Transferperiode, somit stehe er wie ein Dieb dar, sagte Mbappé in dem Interview, das am Dienstagabend vollständig veröffentlicht wird.

Gerüchte über einen Wechsel von Starstürmer Mbappé hatte es in der Tat bereits Ende Juli gegeben. PSG-Trainer Mauricio Pochettino hatte diese im Interview mit der Zeitung «Le Parisien» damals zunächst dementiert.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-475937/2