Nationalspieler Rüdiger wechselt zu Real Madrid

London - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger verlässt den FC Chelsea nach fünf Jahren und wechselt ablösefrei zu Real Madrid.

Der 29 Jahre alte Abwehrspieler unterschreibt beim Sieger der Champions League einen Vierjahresvertrag, wie der spanische Rekordmeister mitteilte. Er soll am 20. Juni offiziell in Madrid vorgestellt werden. Rüdiger konnte die Blues mit Trainer Thomas Tuchel nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ablösefrei verlassen. Der 50-malige Nationalspieler war im Sommer 2017 von AS Rom nach London gewechselt. Mit den Blues gewann er den FA Cup, die Europa League, die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft.

