Noch ohne Lewandowski: FC Barcelona mit Kantersieg in Miami

Miami - Noch ohne Neuzugang Robert Lewandowski hat der FC Barcelona das erste Spiel seiner Nordamerika-Reise klar gewonnen. Gegen Inter Miami siegte der spanische Fußballclub am Dienstag (Ortszeit) 6:0 (3:0).

Zu den Torschützen zählten die Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (20. Minute) und Ousmane Dembélé (70.). Die weiteren Treffer markierten vor 18.000 Zuschauern Neuzugang Raphinha (25.), Ansu Fati (41.), Gavi (55.) und Memphis Depay (69.). Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen stand in der ersten Halbzeit zwischen den Pfosten, Lewandowski kam nicht zum Einsatz.

Der 33-Jährige war am Wochenende aus München via Mallorca nach Miami zu seinem neuen Team nachgereist, nachdem der Wechsel des Polen vom FC Bayern zu Barcelona bestätigt worden war. Der Transfer war am Dienstagabend (MESZ) finalisiert worden. Lewandowski wird nach Angaben der Katalanen einen Vierjahresvertrag unterzeichnen, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro enthält. In der Mitteilung hieß es zudem, dass die Ablösesumme 45 Millionen Euro betrage und durch Bonuszahlungen auf 50 Millionen Euro steigen könne.

