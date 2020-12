Paris Saint-Germain will Trainer Thomas Tuchel entlassen

Thomas Tuchel. Foto: dpa

MAINZ - Das wäre ein Hammer: Paris Saint Germain soll Medienberichten zufolge Trainer Thomas Tuchel entlassen haben. Das schreiben die „Bild“-Zeitung und „L’Equipe“ am Donnerstag übereinstimmend. Der Vertrag des Ex-Mainzers an der Seine läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung galt zuletzt als unwahrscheinlich.

Noch am Mittwochabend hatte PSG mit 4:0 gegen Racing Straßbourg gewonnen. Der französische Spitzenklub rangiert in der Tabelle einen Punkt hinter Olympique Lyon und dem OSC Lille.

Tuchel hatte kurz zuvor die mangelnde Wertschätzung für die Leistungen seiner Mannschaft vermisst. In einem Interview erinnerte er daran, dass zuletzt nur ein Sieg zum Gewinn der Champions League gefehlt habe. „Wir hatten nie so das Gefühl, dass wir die Leute überzeugt haben und sie unsere Leistungen anerkennen.“