Polens Kapitän Lewandowski bei WM mit blau-gelber Binde

Warschau - Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine will Polens Stürmerstar Robert Lewandowski bei der Fußball-WM mit einer blau-gelben Kapitänsbinde auflaufen.

Die Armbinde bekam der frühere Bayern-Profi bei einem Treffen im Nationalstadion in Warschau von der ukrainischen Fußball-Ikone Andrij Schewtschenko überreicht.

„Danke dir, Andrij. Es war ein Vergnügen, dich zu treffen! Es wird mir eine Ehre sein, diese Kapitänsbinde in den Landesfarben der Ukraine bei der Weltmeisterschaft zu tragen“, schrieb der Profi des FC Barcelona auf Instagram und postete dazu ein Bild von sich und Schewtschenko. Polen spielt bei der WM in Katar vom 20. November bis 18. Dezember in der Gruppe C gegen Argentinien, Saudi-Arabien und Mexiko. Die Ukrainer konnten sich nicht qualifizieren.

Lewandowski hatte schon zuvor seine volle Unterstützung mit der Ukraine, die sich seit dem 24. Februar gegen einen russischen Angriffskrieg zur Wehr setzt, zum Ausdruck gebracht. Der Torjäger und seine polnischen Nationalmannschafts-Kollegen hatten öffentlich erklärt, in den Playoffs zur WM am 24. März nicht wie angesetzt gegen Russland antreten zu wollen.

„Wir können nicht so tun, als sei nichts passiert“, hatte Lewandowski damals gesagt. Kurze Zeit später wurde die russische Nationalmannschaft von allen internationalen Wettbewerben des Weltverbandes FIFA ausgeschlossen.

