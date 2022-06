Remis der WM-Finalisten Kroatien und Frankreich

Frankreichs Lucas Digne (l) kämpft mit Kroatiens Luka Modric (r) um den Ball. (Bild: dpa) (Foto: Darko Bandic/AP/dpa)

Split - Fußball-Weltmeister Frankreich und der WM-Zweite Kroatien sind auch am zweiten Spieltag der Nations League sieglos geblieben.

In einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 trennten sich die beiden Mannschaften in Split 1:1 (0:0). Drei Tage nach ihren Niederlagen zum Auftakt - Frankreich 1:2 gegen Dänemark und Kroatien 0:3 gegen Österreich - konnte erneut kein Team in der durchschnittlichen und chancenarmen Partie überzeugen.

Die Führung des Weltmeisters durch Adrien Rabiot von Juventus Turin (52.) egalisierte der Hoffenheimer Andrej Kramaric per Foulelfmeter (83.). Luka Modric vom Champions-League-Sieger Real Madrid absolvierte sein 150. Länderspiel für den WM-Zweiten Kroatien.

An der dritten Auflage der Nations League nehmen alle 55 UEFA- Mitglieder teil. In den Ligen A, B und C werden jeweils 16 Teams auf vier Gruppen verteilt. Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für das Final Four, in dem am Ende der Titelträger ermittelt wird.

