Mailand - Dank Cristiano Ronaldo darf Juventus Turin auf den Einzug in das italienische Pokalfinale hoffen. Der portugiesische Superstar erzielte im Halbfinal-Hinspiel bei Inter Mailand beide Tore zum 2:1 (2:1)-Erfolg.

Lautaro Martinez brachte Inter in der neunten Minute zwar in Führung. Doch Ronaldo nutzte in der 26. Minute einen Foulelfmeter und neun Minuten später einen groben Patzer zur Führung für den italienischen Fußball-Rekordmeister. Das Rückspiel findet am 9. Februar in Turin statt.

