Stürmerstar Salah verlängert langfristig beim FC Liverpool

Liverpool - Der englische Fußball-Pokalsieger FC Liverpool hat seinen Topstar Mohamed Salah langfristig gebunden. Der 30 Jahre alte Stürmer, der seit 2017 beim Club von Trainer Jürgen Klopp spielt, unterschrieb einen neuen langfristigen Vertrag in Anfield, gab Liverpool bekannt.

Über die genaue Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Englische Medien berichteten übereinstimmend von einem Vertrag bis 2025. In bislang 254 Spielen für Liverpool schoss Salah 156 Tore. Damit steht er in der Liste der Liverpool-Torschützen auf dem neunten Platz. Seit seiner Ankunft in Anfield gewann der Ägypter mit den Reds die Premier League, den FA Cup, den Ligapokal, die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft.

In der vergangenen Saison verpasste das Klopp-Team nur knapp die englische Meisterschaft und unterlag im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Für Salah, der 2017 von der AS Rom gekommen war, war es bereits das dritte Endspiel in der Königsklasse.

