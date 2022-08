United-Trainer: „Hätte sie alle auswechseln können“

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag konnte die Niederlage seines Teams nicht verhindern. (Bild: dpa) (Foto: Ian Hodgson/PA Wire/dpa)

Brentford - Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag hat seine Spieler nach dem desolaten 0:4 beim FC Brentford deutlich kritisiert.

„Es geht nicht, dass man als Man United in 35 Minuten vier Gegentore kassiert“, sagte der 52-Jährige. Seine drei Wechsel in der Halbzeitpause kommentierte der Niederländer mit: „Ich hätte sie alle auswechseln können.“ Durch die Niederlage war Man United erstmals seit 30 Jahren auf den letzten Platz der englischen Premier League abgerutscht. „Eine ganz schwache Leistung“, sagte ten Hag, der das Team um Starspieler Cristiano Ronaldo in diesem Sommer übernommen hatte.

Zuletzt war United im August 1992 zum Abschluss eines Tages am Tabellenende, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. In der ersten Premier-League-Saison startete der Club ebenfalls mit zwei Niederlagen - holte am Saisonende aber den Meistertitel. Am Sonntag und Montag könnten noch mehrere Teams mit hohen Niederlagen hinter die Red Devils rutschen. Am dritten Spieltag empfängt der Verein den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp.

