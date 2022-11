2 min

Viele Favoriten und Stars - Überblick über die WM-Gruppen

Rund ein Dutzend Nationen meldet Ansprüche an den Titel an. Doch wer hat wirklich Chancen? Und was können die anderen WM-Teilnehmer? Wir stellen alle 32 Teams vor.

Von Björn-Christian Schüssler