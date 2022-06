Wechsel von Haaland zu Man City perfekt: Vertrag bis 2027

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Manchester - Der Wechsel von Stürmerstar Erling Haaland zum englischen Fußball-Meister Manchester City ist perfekt. Der 21-jährige Norweger unterschrieb einen Vertrag beim Team von Trainer Pep Guardiola bis 2027. Das teilte City am Montag mit.

Haaland konnte Borussia Dortmund für die fest geschriebene Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen, bereits vor einem Monat hatten sich beide Clubs auf einen Transfer geeinigt. „Ich will Tore erzielen, Trophäen gewinnen und mich als Fußballer verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass ich das hier machen kann. Das ist ein großartiger Wechsel für mich. Ich kann es kaum erwarten, in die Vorbereitung einzusteigen“, sagte Haaland, dessen Vater Alf Inge von 2000 bis 2003 ebenfalls für City spielte.

Der norwegische Nationalstürmer war im Januar 2020 von Red Bull Salzburg zum BVB gewechselt. In 89 Spielen erzielte Haaland 86 Tore für den Bundesligisten und gewann 2021 mit den Schwarz-Gelben den DFB-Pokal. Mehrere Top-Clubs hatten um Haaland geworben. Er bewundere den Fußball-Stil von City, sagte Haaland. „Es ist aufregend und sie kreieren viele Chancen, was für einen Spieler wie mich perfekt ist.“

© dpa-infocom, dpa:220613-99-645437/3