Weitere Corona-Fälle in Italien

Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Andrea Petagna. Foto: Piero Cruciatti/Lapresse via ZUMA Press/dpa (Bild: dpa) (Foto: Piero Cruciatti/Lapresse via ZUMA Press/dpa)

Mailand - Die Zahl der Corona-Fälle beim Start in die Saisonvorbereitung in der Serie A ist auf mindestens acht gestiegen.

Am Donnerstag gab der FC Turin bekannt, dass zwei Spieler positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurden. Die Namen gab der Club nicht bekannt. Der SSC Neapel veröffentlichte unterdessen eine Stellungnahme mit Namen: Bei den Neapolitanern wurde Andrea Petagna (25) positiv getestet. Tags zuvor hatten die AS Rom zwei und Cagliari Calcio drei positive Fälle vermeldet. Die neue Saison in der italienischen Fußball-Meisterschaft soll am 19. September beginnen.

