Ansgar Brinkmann: Jürgen Klopp wäre bester Nationaltrainer

Zur Person

Ansgar Brinkmann (51), Spitzname „Weißer Brasilianer“, wurde 1969 in Vechta (Niedersachsen) geboren. Mit 18 Jahren startete der Mittelfeldspieler seine Profikarriere beim VfL Osnabrück in der Zweiten Bundesliga, die 2007 nach 18 Stationen und 39 Trainern bei Preußen Münster endete. Von 1993 bis 1995 spielte er für Mainz 05, von 1997 bis 1999 für Eintracht Frankfurt und von 2001 bis 2003 für Arminia Bielefeld. Der Inhaber der Trainer-A-Lizenz ist heute als Experte tätig, hält Lesungen und arbeitet hinter den Kulissen im Fußball als Vermittler. 2018 nahm er an der RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ teil.