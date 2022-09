Baumgartl nach Hodenkrebserkrankung erstmals in Startelf

„Willkommen zurück, Timo!“ Die Fans von Union Berlin freuen sich über die Rückkehr ihres Innenverteidigers. (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gora/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Timo Baumgartl steht etwas mehr als vier Monate nach Bekanntwerden seiner Hodenkrebserkrankung erstmals wieder in der Startelf von Union Berlin. Trainer Urs Fischer stellte den 26-Jährigen im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg auf.

Im Mai hatten die Köpenicker die Erkrankung von Baumgartl bekannt gemacht. Nach einer Operation und einer Chemotherapie war der Innenverteidiger im August wieder ins Training eingestiegen. Am vergangenen Wochenende stand er gegen den 1. FC Köln erstmals wieder im Bundesliga-Kader.

Er habe Baumgartl gefragt, ob er sich bereit fühle, sagte Fischer vor der Partie bei DAZN. „Es ist an der Zeit, ihn reinzuwerfen“, sagte der Schweizer. Fischer brachte zudem Kapitän Christopher Trimmel und Niko Gießelmann wieder in die erste Elf. Wolfsburg-Trainer Niko Kovac vertraut im zweiten Spiel nach der Aussortierung von Max Kruse auf die gleiche Mannschaft, die gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg geholt hatte.

© dpa-infocom, dpa:220918-99-807751/2