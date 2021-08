Bayern-Profi Tolisso nach Quarantäne zurück - Zukunft offen

Die Zukunft von Corentin Tolisso beim FC Bayern München ist offen. Foto: Tom Weller/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

München - Der Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso hat nach einer Corona-Infektion wieder das Training beim FC Bayern München aufgenommen.

Eine Woche vor dem Bundesligastart des deutschen Meisters im Saison-Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach absolvierte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler eine individuelle Trainingseinheit auf dem Vereinsgelände.

Die häusliche Quarantäne hatte der EM-Teilnehmer zuvor in seiner französischen Heimat verbracht. Wann Tolisso ins Teamtraining einsteigen wird, berichtete der deutsche Rekordmeister nicht.

Der weitgehende Ausfall in der Vorbereitung hat Tolisso in München einmal mehr sportlich zurückgeworfen. Seine Zukunft in München ist ungewiss. Der Vertrag des häufig verletzten Mittelfeldspielers, der im Sommer 2017 als damaliger Münchner Rekordeinkauf für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden war, läuft im Sommer 2022 aus. Er gilt darum als möglicher Verkaufskandidat in der noch bis Ende des Monats laufenden Transferperiode. Tolisso soll den Verein in einem Jahr nicht ablösefrei verlassen.

