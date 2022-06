„Bild“: Wolfsburg an Toljan interessiert

Hat offenbar das Interesse des VfL Wolgsburgs geweckt: Jeremy Toljan (vorne). (Bild: dpa) (Foto: Fabrizio Zani/LaPresse via ZUMA Press/dpa)

Berlin - Der VfL Wolfsburg ist nach einem Bericht der „Bild“ (Mittwoch) an Jeremy Toljan interessiert.

Da der Schweizer Kevin Mbabu (27) beim Fußball-Bundesligisten aus Niedersachsen intern seinen Wechselwunsch hinterlegt haben soll, würde auf der Rechtsverteidigerposition Handlungsbedarf bestehen. Denn bei einem Wechsel des Nationalspielers hätten die Wölfe in Ridle Baku (24) und Talent Kilian Fischer (21) nur zwei Spieler auf der rechten Seite.

Der frühere U21-Europameister Toljan (27) spielt seit zwei Jahren bei US Sassuolo in der italienischen Serie A. Die Italiener wollen rund fünf Millionen Euro als Ablöse für den 27-Jährigen haben. In der Bundesliga lief der gebürtige Stuttgarter für die TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund auf.

