Bobic über Boyata: Nicht das Gefühl, dass er uns weiterhilft

Berlin - Ex-Kapitän Dedryck Boyata ist bei Hertha BSC ein Kandidat für einen baldigen Abgang. „Es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass er uns aktuell weiterbringt“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic im Fußball-Talk „Doppelpass“ des TV-Senders Sport1 über den belgischen Nationalspieler.

Der 31-Jährige, der bis vor wenigen Wochen noch Kapitän bei den Berlinern war, stand im Derby bei Union Berlin (1:3) nicht im Kader - aus sportlichen Gründen, wie Trainer Sandro Schwarz und auch Bobic betonten.

Auf die Frage, ob dies ein Zeichen sei, dass Hertha Boyata verkaufen wolle, sagte Bobic: „Ja. Oder er trainiert so überragend, dass wir an ihm nicht mehr vorbeikommen.“ Die Berliner wollen ihren Kader vor dem Transferschluss Ende August noch verkleinern, vor allem aus finanziellen Zwängen, aber auch sportlichen Gründen. Es gehe auch um die Energie, die man in der Mannschaft haben wolle, sagte Bobic. Boyata selbst will mit Belgien zur WM reisen und braucht deswegen Einsatzzeiten.

