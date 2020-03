Bundesligafußball frühestens wieder im Mai

Im April wird es nun definitiv keinen Bundesliga-Fußball geben. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga bleibt wegen der Corona-Pandemie bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga stimmte am Dienstag einem entsprechenden Antrag des DFL-Präsidiums zu. Das gab die DFL bei einer Pressekonferenz in Frankfurt bekannt. Außerdem wurde bei der Mitgliederversammlung das Ziel formuliert, die Saison ab Anfang Mai mit sogenannten Geisterspielen fortzusetzen. "Stand jetzt ist es unrealistisch, dass wir bis zum Ende der Saison nochmal vor vollen Stadien spielen", sagte Christian Seifert, Geschäftsführer der DFL.