Champions League? Pokalsieg? Streich bleibt sich treu

Freiburgs Trainer Christian Streich hält den Ball flach. (Bild: dpa) (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Sinsheim - Christian Streich bleibt sich bei allen Träumereien der Fans des SC Freiburg von der Champions League treu.

„Ich kann alles verstehen von den Fans, selbstverständlich, deshalb sind sie ja Fans, weil sie Träume und Hoffnungen haben“, sagte Streich bei Sky vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim. Er selbst denke aber „ganz ehrlich“ derzeit nicht an das DFB-Pokal-Finale oder die große Chance des SC, in der kommenden Saison im Europapokal und vielleicht sogar in der Champions League zu spielen.

„Ich denke da überhaupt nicht dran“, sagte Streich, der mit Freiburg im Pokal-Endspiel am 21. Mai in Berlin auf RB Leipzig trifft. Er habe zuletzt nur an das Spiel gegen Hoffenheim gedacht. „Ich weiß, dass es in die Endphase geht, an die Entscheidungen.“

© dpa-infocom, dpa:220430-99-109468/2