Der 27. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf - Der 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Berliner Derby Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin eröffnet. Die weiteren Partien im Überblick:

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat Gladbach als Tabellendritter mit zwei Punkten Vorsprung die Nase vorn, Bayer (5.) will sich noch um einen Rang verbessern.

STATISTIK: Die vergangenen drei Bundesligaspiele gegen Bayer hat Gladbach gewonnen, im Hinspiel gab es einen 2:1-Erfolg. Leverkusen hat acht der zehn vergangenen Ligaspiele insgesamt gewonnen.

PERSONAL: Gladbach tritt ohne Johnson (muskuläre Probleme) und Zakaria (Knie) an, Bensebaini ist noch fraglich. Bayer muss auf Lars Bender (Fuß) und Volland (im Aufbau) verzichten.

BESONDERES: Im Borussia-Park werden die Geister sichtbar: Mehr als 12 000 «Pappkameraden» mit Gesichtern der Fans sind auf der Tribüne aufgestellt und sollen für Stadion-Atmosphäre sorgen. Borussen-Trainer Rose findet's cool und hat sich selbst einen Platz reserviert: Hinter dem Tor in der Nordkurve.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Drei Tage vor dem Topspiel gegen Bayern München will der BVB unbedingt an dem Tabellenführer dranbleiben. Wolfsburg steht nach sieben Spielen ohne Niederlage wieder auf einem Europa-League-Platz.

PERSONAL: Für die verletzten Witsel und Reus reicht es noch nicht, aber Can und Reyna stehen bei der Borussia wieder im Kader. Auch Wolfsburgs Torjäger Weghorst hat seine Gelbsperre abgesessen.

STATISTIK: Seit dem verlorenen Pokalfinale 2015 gewann Dortmund acht von neun Bundesliga-Spielen gegen den VfL.

BESONDERES: Wolfsburgs Torwart Casteels steht vor seinem 157. Bundesliga-Spiel. Damit würde er den früheren belgischen Bayern-Keeper Jean-Marie Pfaff (156) überholen. Belgier mit den meisten Bundesliga-Einsätzen bleibt aber Daniel van Buyten (219).

SC Freiburg - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Werder und Trainer Kohfeldt stehen gewaltig unter Druck. Angesichts von neun Punkten Rückstand auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz darf sich der Traditionsclub keinen Ausrutscher mehr erlauben.

STATISTIK: Zumindest die Zahlen machen Mut. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesliga-Verein hat Werder eine so gute Bilanz wie gegen Freiburg. 22 Bremer Siegen stehen gerade mal neun der Breisgauer entgegen.

PERSONAL: Werder-Kapitän Klaassen kehrt nach seiner Gelbsperre zurück. Toprak und Augustinsson fallen weiter aus. Freiburgs Waldschmidt wird wohl wegen Sprunggelenksproblemen ausfallen.

BESONDERES: Ein großer Werder-Fan steht im Kader der Freiburger. Angreifer Höler wurde in der Nähe von Bremen geboren und sympathisiert seit Kindheitstagen mit Werder. Auch Freiburgs Petersen mag seinen Ex-Club.

SC Paderborn - 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Der Tabellenletzte Paderborn braucht dringend Siege, sonst verliert er den Anschluss. Hoffenheim hat trotz der Pleite vor einer Woche gegen Hertha noch die internationalen Plätze im Visier.

PERSONAL: Hoffenheims Topstürmer Kramaric ist wegen Problemen an Sprunggelenk und Knie wieder nicht dabei.

STATISTIK: Paderborn hat in 1. und 2. Liga noch nie gegen Hoffenheim gewonnen. Die Bilanz: vier Niederlagen, ein Unentschieden.

BESONDERES: Beide Teams haben auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause. Das spricht für Hoffenheim.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

SITUATION: Nach dem 1:5 im Hinspiel haben die Münchner gegen die Hessen etwas gutzumachen. Die Pleite von Frankfurt bedeutete auch das Ende für Trainer Kovac. Flick übernahm.

STATISTIK: Die Bayern sind in diesem Jahr noch ungeschlagen, dagegen hat Frankfurt die letzten vier Liga-Spiele verloren.

PERSONAL: Flick kann mit Gnabry planen, Thiago wackelt wegen Adduktorenproblemen. Bei Frankfurt fällt Paciência weiter aus, der Abraham-Einsatz ist ungewiss.

BESONDERES: Franz Beckenbauer hat sich nach langer Zeit wieder für einen Stadionbesuch angekündigt. Er und Uli Hoeneß zählen zum kleinen Kreis der acht Personen starken Münchner Delegation.

FC Schalke 04 - FC Augsburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

SITUATION: Schalke will im ersten Heimspiel nach der Corona-Pause seine Talfahrt stoppen. Die Wagner-Elf rutschte nach acht Bundesliga-Partien ohne Sieg aus den Europapokal-Rängen. Augsburg droht der weitere Sturz Richtung Abstiegszone.

STATISTIK: Schalke verlor nur eines der bisherigen 17 Bundesliga-Spiele gegen Augsburg. In Gelsenkirchen holte Augsburg zwei Remis und konnte dort noch nicht gewinnen.

PERSONAL: Schalke muss auf Todibo und Harit verzichten. Beide zogen sich vergangene Woche im Derby beim BVB Verletzungen zu. Augsburg fehlen Asta und Hahn.

BESONDERES: Trainer Herrlich steht mit Verspätung vor seinem Pflichtspiel-Debüt beim FC Augsburg. Unmittelbar nach der Verpflichtung des 48-Jährigen am 10. März wurde zunächst der Spielbetrieb eingestellt, vor einer Woche saß Herrlich nicht auf der Bank, nachdem er die Quarantäne-Regeln missachtet hatte.

FSV Mainz 05 - RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Mainz hat nur vier Punkte Polster auf Relegationsrang 16, Herbstmeister Leipzig ist bis auf Platz vier abgerutscht.

STATISTIK: In der Hinrunde verlor Mainz mit 0:8, Nationalspieler Werner gelangen drei Tore und drei Assists.

PERSONAL: Mainz-Coach erwartet Stürmer Mateta nach einer Sperre zurück, bei Leipzig ist Innenverteidiger Upamecano wieder dabei.

BESONDERES: Seit dem Leipziger Aufstieg fielen in sieben Duellen 35 Tore - das ist ein Schnitt von fünf Treffern pro Partie.

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 18.00 Uhr)

SITUATION: Köln ist als Zehnter dem Europacup-Platz näher als den Abstiegsrängen, schaut aber weiter nach unten. Düsseldorf belegt den Relegationsplatz mit fünf Punkten nach unten und vier nach oben.

STATISTIK: Düsseldorf ist seit fast 31 Jahren ohne Sieg in Köln. Seitdem gab es aber erst sechs Derbys in der Domstadt. Das letzte in der Bundesliga gewann der FC 1997 mit 2:0.

PERSONAL: Düsseldorf muss ohne den gesperrten Abwehrchef Ayhan auskommen, auch Torwart Steffen fehlt weiter. Dafür könnte Stürmer Kownacki wieder auf der Bank sitzen. Köln fehlt nur der in der Woche verletzte Risse, der gegen Mainz aber ohnehin nicht im Kader stand.

BESONDERES: Beide Trainer sind deutlich besser als ihre Vorgänger. In der Rösler-Tabelle ist die Fortuna Zehnter, Köln in der Gisdol-Tabelle sogar Sechster.