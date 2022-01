DFL-Chefin Hopfen: Schnelle Fan-Rückkehr muss das Ziel sein

Wünscht sich ein rasches Ende der Geisterspiele: DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen (M). Foto: Sven Hoppe/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Frankfurt/Main - DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hofft trotz Corona-Pandemie schnell wieder auf vollere Ränge und bessere Stimmung in den Stadien der Fußball-Bundesliga.

«Ziel muss es sein, dass die Fans möglichst bald zurückkehren. Denn was ist der Fußball ohne seine Fans auf den Rängen? Clubs und Fans haben gezeigt, dass sie verantwortungsvoll mit der Situation umgehen», sagte die 45-Jährige in einer Videobotschaft der Deutschen Fußball Liga. Die Nachfolgerin von Christian Seifert will in den kommenden Monaten alle 36 Proficlubs sowie wichtige Partner des Ligaverbandes besuchen.

«Wir wollen die Menschen weiter begeistern. Wir wollen die digitalste Fußball-Liga der Welt sein und dabei unsere Traditionen und Werte bewahren», kündigte Hopfen an. Es liege dabei auf der Hand, dass «uns das Virus weiter begleiten wird». Die neue DFL-Chefin lobte ausdrücklich das Krisenmanagement aller Beteiligten und dabei auch ihren Vorgänger Seifert. Hopfen hat ihren Posten zum 1. Januar 2022 angetreten.

