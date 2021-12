DFL terminiert sechs weitere Bundesliga-Spieltage

Ein Spielball der Fußball-Bundesliga. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Die Deutsche Fußball Liga hat die Spieltage 22 bis 27 in der Bundesliga und der Zweiten Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der FSV Mainz 05 spielt in diesem Zeitraum vier von sechs Partien samstags um 15.30 Uhr, darunter am Fastnachtssamstag bei Union Berlin. Eintracht Frankfurt bestreitet sowohl gegen den 1. FC Köln als auch gegen Bayern München das Topspiel samstags um 18.30 Uhr.

Auch Zweitligist SV Darmstadt 98 spielt zweimal zur Topspiel-Zeit, die im Unterhaus samstags um 20.30 Uhr ist. Gegner sind dabei Dynamo Dresden und der SV Werder Bremen.

Die Ansetzungen in der Übersicht:

FSV Mainz 05:

Sa., 12. Februar, 15.30 Uhr beim SC Freiburg

Fr., 18. Februar, 20.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen

Sa., 26. Februar, 15.30 Uhr bei Union Berlin

So., 6. März, 15.30 Uhr gegen Borussia Dortmund

Sa., 12. März, 15.30 Uhr beim FC Augsburg

Sa., 19. März, 15.30 Uhr gegen Arminia Bielefeld

Verknüpfte Artikel

Eintracht Frankfurt:

Sa., 12. Februar, 15.30 Uhr gegen VfL Wolfsburg

Sa., 19. Februar, 18.30 Uhr beim 1. FC Köln

Sa., 26. Februar, 18.30 Uhr gegen Bayern München

Sa., 5. März, 15.30 Uhr bei Hertha BSC

So., 13. März, 17.30 Uhr gegen VfL Bochum

So., 20. März, 15.30 Uhr bei RB Leipzig

SV Darmstadt 98

So., 13. Februar, 13.30 Uhr bei Hannover 96

So., 20. Februar, 13.30 Uhr gegen Hansa Rostock

Sa., 26. Februar, 20.30 Uhr bei Dynamo Dresden

Fr., 4. März, 18.30 Uhr gegen 1. FC Heidenheim

Fr., 11. März, 18.30 Uhr gegen SV Sandhausen

Sa., 19. März, 20.30 Uhr bei Werder Bremen