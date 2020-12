Einsatz von Werders Selke gegen Leipzig offen

Droht für Werder Bremen im Spiel gegen RB Leipzig auszufallen: Davie Selke. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

Bremen - Werder Bremen bangt vor dem schweren Auswärtsspiel bei RB Leipzig um den Einsatz von Davie Selke. Der 25-Jährige musste das Training wegen Oberschenkelproblemen abbrechen, teilte der norddeutsche Fußball-Bundesligist mit.

Ob Selke bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte spielen kann, entscheide sich am Freitag. Selke hatte zwischen 2015 und 2017 für die Sachsen gespielt. Wegen Leistenproblemen hatte er bereits mehrere Partien in dieser Saison verpasst. Bei der 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart hatte Selke am vergangenen Spieltag das einzige Bremer Tor erzielt.

