Fährmann wieder die Nummer eins beim FC Schalke 04

Gelsenkirchen - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 geht mit Torhüter Ralf Fährmann als Nummer eins in die neue Spielzeit. Darauf hat sich Cheftrainer David Wagner festgelegt und die beiden infrage kommenden Konkurrenten Michael Langer und Markus Schubert informiert.

So wird der 31 Jahre alte Fährmann das Schalker Tor am 13. September (15.30 Uhr) im DFB-Pokal gegen den 1. FC Schweinfurt hüten. «Die Trainingseinheiten und die Testspiele in der Vorbereitung haben gezeigt, dass Ralle zu alter Stärke zurückgefunden hat. Seit seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen vor fünf Monaten hat er sich - nach einem für ihn persönlich schwierigen Jahr mit wenig Spielzeit - kontinuierlich gesteigert», begründete Wagner seine Entscheidung. «Gerade in den vergangenen Wochen hat Ralle bewiesen, dass auf ihn zu 100 Prozent Verlass ist.»

Fährmann war im Vorjahr zunächst an Norwich City verliehen. Anschließend sollte er drei Monate für den SK Brann Bergen auflaufen, ehe die Corona-Pandemie den Spielbetrieb in Norwegen stoppte. Sein letztes Pflichtspiel in Königsblau bestritt der gebürtige Chemnitzer, der im vergangenen April nach Gelsenkirchen zurückkehrte und sich dort fit hielt, am 12. März 2019 im Champions-League-Achtelfinale bei Manchester City (0:7). In der Bundesliga kam der frühere Kapitän zuletzt Mitte Februar 2019 im Schalker Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:0) zum Einsatz.

