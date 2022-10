FC Bayern nach abgeklärtem Sieg in Sinsheim an Union dran

Eric Maxim Choupo-Moting (3.v.r) traf auch beim Gastspiel bei 1899 Hoffenheim. (© Uwe Anspach/dpa)

Sinsheim (dpa) - - Der FC Bayern München ist pünktlich zum Duell mit Ex-Stürmer Robert Lewandowski und dem FC Barcelona wieder in Topform. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann mit 2:0 (2:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim und festigte somit den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga.

Super-Youngster Jamal Musiala (18. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (38.) trafen beim verdienten und souveränen Auswärtserfolg, der vor 30.150 Zuschauern eine perfekte Bayern-Woche abrundete: Drei Spiele, drei Siege, zwölf erzielte Tore.

In der Tabelle rückt der Rekordmeister damit zumindest für eine Nacht bis auf einen Zähler an Union Berlin heran - am Sonntag (15.30 Uhr) gastieren die Hauptstädter beim VfL Bochum. Entsprechend gelöst waren die Bayern-Verantwortlichen bei mildem und sonnigem Herbstwetter. Sportvorstand Hasan Salihamidzic lächelte im kurzärmligen Shirt von der Tribüne. Der vor rund einem Monat noch ratlos wirkende Nagelsmann brüllte bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte seine ganze Freude heraus.

Überragender Musiala

Garanten für den Erfolg waren in Abwesenheit von Kapitän Manuel Neuer (Schulterprobleme), Thomas Müller (Magen-Darm) und Leroy Sané (Oberschenkel) mal wieder der junge Musiala (19) und der routinierte Choupo-Moting. Der 33-Jährige nahm in den vergangenen Spielen die nach dem Abgang von Lewandowski freigewordene Mittelstürmer-Rolle ein. Am Mittwoch (21.00 Uhr) könnte es im Camp Nou zum direkten Duell zwischen Lewandowski und Choupo-Moting kommen. Anders als den bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Bayern droht Barcelona das vorzeitige Aus in der Champions League.

Der starke Auftritt in Sinsheim deutet nicht darauf hin, dass die Münchner nachlassen könnten. Schon vor dem Treffer von Musiala hatten der dynamische Serge Gnabry und Choupo-Moting Chancen zur Führung. Spielmacher Musiala wurde dann nach einer Ecke am langen Pfosten komplett vergessen und konnte in aller Ruhe einschießen. Mit seinem neunten Pflichtspieltor übertraf der Jungstar schon jetzt seine Vorjahresbilanz - dabei ist gerade einmal ein Drittel der Saison vorbei. Auf dem Weg zur WM in Katar scheint Musiala derzeit nicht aufzuhalten zu sein.

Choupo-Moting trifft erneut

Choupo-Moting als Spitze spielte erneut stark und vollendete nach Gnabry-Vorlage noch vor dem Wechsel zum 2:0. Dass der zuletzt etwas müde Sadio Mané zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison auf der Bank saß, fiel nicht groß auf. Die TSG hatte es ihrem starken Schlussmann Oliver Baumann zu verdanken, dass die Münchner in den ersten 45 Minuten nicht noch mehr Tore schossen. Baumann parierte gegen Musiala, Choupo-Moting, Gnabry und Leon Goretzka - doch bei den beiden Gegentoren war er machtlos. Auf der anderen Seite hatte auch die TSG ihre Chancen, doch Georginio Rutter (40.) und Grischa Prömel (45.) kamen nicht am starken Neuer-Vertreter Sven Ulreich vorbei.

Nach dem Wechsel ging es etwas gemächlicher zu. Die Münchner verwalteten mit viel Ruhe ihren Zwei-Tore-Vorsprung, nach einer Stunde durfte dann auch Mané ins Geschehen eingreifen. Der Senegalese hatte einmal freie Bahn von der Mittellinie, legte sich den Ball aber deutlich zu weit vor. Hoffenheim mühte sich mit viel Engagement um den Anschluss, agierte im letzten Drittel aber unglücklich und teilweise zu unpräzise.