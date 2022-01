FC Bayern will dänisches Supertalent Jonathan Asp Jensen

Hat mit dem FC Bayern ein dänisches Toptalent an der Angel: Trainer Julian Nagelsmann. Foto: Sven Hoppe/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Kopenhagen - Der FC Bayern München steht laut Medienberichten vor der Verpflichtung des dänischen Toptalents Jonathan Asp Jensen.

Der dänische Spitzenclub FC Midtjylland verkaufe den talentierten Mittelfeldspieler an die Münchner, schrieb das Fußballmagazin «Tipsbladet». Nach «Bild»-Informationen kostet der Mittelfeldspieler rund 1,2 Millionen Euro Ablöse plus Boni. Sollte es tatsächlich zum Vollzug kommen, hätte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister gegen andere internationale Topclubs durchgesetzt.

Asp Jensen wird am Freitag 16 Jahre alt, er zählt laut «Tipsbladet» zu den größten Talenten Dänemarks. Offiziell bekanntgegeben werden soll der Transfer des U16-Nationalspielers demnach in den kommenden Tagen. Der Verein wollte die Berichte am Donnerstag nicht bestätigen. Man kommentiere keine Gerüchte, teilte der FCM auf dpa-Anfrage mit.

Das Talent soll zunächst am Bayern Campus integriert werden und perspektivisch den Sprung zu den Profis schaffen. Der letzte Däne beim FC Bayern war Pierre Emile Højbjerg. Dieser spielt mittlerweile für Tottenham Hotspur.

