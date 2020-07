Fix: Werder Bremen holt Nürnberger Erras

Wechselt von Nürnberg zu Werder Bremen: Patrick Erras. Foto: Daniel Karmann/dpa (Bild: dpa) (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Bremen - Werder Bremen hat den defensiven Mittelfeldspieler Patrick Erras vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg verpflichtet. Der 25-Jährige kommt ablösefrei und erhält in Bremen nach Angaben des Fußball-Bundesligisten einen Dreijahresvertrag.

Erras kam in der vergangenen Saison 20 Mal für die Franken in der 2. Liga zum Einsatz. Der Defensivspieler soll in Bremen die Lücke schließen, die durch die Abgänge von Nuri Sahin und Kevin Vogt entstanden ist.

«Patrick ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der auf der Sechs aber auch in der Innenverteidigung in einer Dreierkette spielen kann. Er gibt uns mit seinen Fähigkeiten weitere Optionen», sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. «Patrick hat ein gutes Passspiel, ist robust und kann aufgrund seiner Größe auch bei Standardsituationen helfen. Wir sehen, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen kann», sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt.

Erras wurde in Nürnberg ausgebildet und spielte insgesamt 13 Jahre für die Franken. Jetzt will der 1,96 Meter große Profi eine neue Herausforderung annehmen. «Werder ist ein Traditionsverein, der keine gute Saison hinter sich hat. Ich glaube, jeder will das wieder ändern und man merkt, dass hier im Verein eine besondere Stimmung herrscht. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es wieder besser läuft», sagte Erras.

