Gladbach will Franzosen Nathan Ngoumou verpflichten

Berlin - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht nach Sky-Informationen kurz vor der Verpflichtung von Nathan Ngoumou.

Der 22 Jahre alte Rechtsaußen vom französischen Erstligisten FC Toulouse soll nach dem Abgang von Breel Embolo die Offensive der Borussen verstärken. Ngoumou, der am Sonntag nicht mehr im Kader beim Ligaspiel gegen den FC Nantes stand, soll bereits am 29. August den Medizincheck am Niederrhein absolvieren und dann einen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Laut Sky soll der 1,85 Meter große Franzose rund acht Millionen Euro kosten.

