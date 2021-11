Glasner spürt Rückhalt: «Bin ich auch sehr entspannt»

Spürt trotz des missglückten Saisonstarts das volle Vertrauen bei Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Athen - Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner spürt trotz des missglückten Saisonstarts das volle Vertrauen im Umfeld des hessischen Traditionsclubs.

«Es ist wichtig für mich und das Trainerteam, den Rückhalt von Markus (Krösche) - aber auch vom gesamten Vorstand - zu spüren. Deshalb bin ich auch sehr entspannt», sagte der Österreicher am Freitagmorgen bei der Pressekonferenz im Teamhotel in Athen. Die Eintracht hatte mit 2:1 bei Olympiakos Piräus gewonnen und damit seine starken Leistungen in der Europa League bestätigt.

In der Bundesliga wurde hingegen erst eins von zehn Spielen gewonnen. «Es war nicht angenehm nach diesen Leistungen, mit denen ich überhaupt nicht zufrieden war», sagte Glasner vor dem Spiel beim Tabellenletzten Greuther Fürth am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN). Er sei aber froh, «dass wir hier so starke Persönlichkeiten bei uns im Vorstand haben».

