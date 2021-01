Hertha-Coach Labbadia will Konstanz nach Schalke-Sieg

Hertha-Trainer Bruno Labbadia will mit seinem Team in der Tabelle weiter nach oben. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa (Bild: dpa) (Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Für Trainer Bruno Labbadia ist der Sieg gegen Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 nur der erste Schritt auf dem angestrebten Weg nach oben von Hertha BSC.

«Ich hoffe, dass wir so weitermachen, dass wir die Konsequenz übernehmen, es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben schon alles gemacht», sagte Labbadia in einem digitalen Mediengespräch.

Das 3:0 am Vorabend habe der ganzen Mannschaft gut getan. «Es ist klar, dass man nach Siegen einen besseren Sonntagmorgen hat», sagte Labbadia. Eine nächste Bilanz will der 54-Jährige erst Mitte des Monats ziehen, wenn die erste Hälfte der Saison in der Fußball-Bundesliga absolviert ist. «Jetzt gehen wir weiter, die Vorrunde ist noch nicht vorbei. Die Vorrunde hat noch drei Spiele, dann können wir abrechnen, wie die Vorrunde war», meinte Labbadia.

Mit 16 Punkten nach 14 Spielen liegt die Hertha als Tabellen-Zwölfter weiter hinter den Erwartungen. Bis zur Saisonhalbzeit geht es für die Berliner noch zu Arminia Bielefeld, dem 1. FC Köln und daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim. «Jetzt gilt es in erster Linie, mit der Mannschaft weiterzuarbeiten und beharrlich dran zu bleiben», forderte Labbadia.

Der Hertha-Coach denkt auch nach den Verletzungen von Dedryck Boyata und Javairo Dilrosun nicht intensiv über mögliche Verstärkungen im Wintertransferfenster nach. «Jetzt gilt es in erster Linie, mit der Mannschaft weiter zu arbeiten und beharrlich dran zu bleiben», sagte Labbadia. «Wir haben so viele Veränderungen angeschoben, wir wollen mit der Mannschaft schauen.»

Auch Manager Michael Preetz hatte zuletzt mehrfach betont, dass die Hertha auf dem Wintermarkt trotz der Investitionen von Geldgeber Lars Windhorst verhalten agieren werde. Dennoch hatte es zuletzt Berichte über ein angebliches Interesse an Spielern wie Federico Bernardeschi von Juventus Turin oder Luka Jovic von Real Madrid gegeben. Die Hertha äußerte sich zu diesen Spekulationen grundsätzlich nicht.

Abwehrchef Boyata fehlt den Berlinern wegen einer Fußprellung. «Bei Dedryck hoffen wir, dass es nicht so lange dauert», sagte Labbadia. Außenstürmer Dilrosun hatte sich eine Bänderverletzung im Knie zugezogen und wird mehrere Wochen fehlen. «Jav war schon traurig. Er ist weggerutscht, das war schade, da müssen wir durch», sagte Labbadia. Am Sonntag konnten die zuletzt angeschlagenen defensiven Mittelfeldspieler Eduard Löwen und Santiago Ascacibar wieder das komplette Training der Ersatzspieler bestreiten.

Ein Sonderlob von Labbadia bekam der erst 17 Jahre alte Luca Netz für seine Premiere gegen Schalke am Samstag. Der linke Verteidiger ist nach Lennart Hartmann der zweitjüngste Akteur, der je für die Berliner in der Bundesliga spielte.

© dpa-infocom, dpa:210103-99-882672/3