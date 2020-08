Steht künftig bei Hertha BSC zwischen den Pfosten: Torwart Alexander Schwolow. Foto: Ronald Wittek/epa/Pool/dpa (Bild: dpa) (Foto: Ronald Wittek/epa/Pool/dpa)

Berlin - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Alexander Schwolow vom Liga-Kontrahenten SC Freiburg verpflichtet.

Der 28 Jahre alte Torhüter hat seit der U17 insgesamt 316 Spiele für die Breisgauer bestritten, 125 davon in der Bundesliga. Schwolow stand noch bis 2020 in Freiburg unter Vertrag, in Berlin erhält er einen «langfristigen Vertrag», wie Hertha mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:200804-99-39260/2