Jobgarantie für Matarazzo - Hohe VfB-Ablöse für Kalajdzic

Stuttgart - Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart hat Trainer Pellegrino Matarazzo eine Jobgarantie ausgesprochen und sie mit einem großen Lob verbunden.

«Pellegrino Matarazzo ist der Beste, den wir haben können», sagte Mislintat in einem Interview mit dem «Kicker». Der 43-Jährige werde in der Zukunft «hundertprozentig ein Champions-League-Trainer. Er hat alles dafür.»

Über den Status von Matarazzo, der den VfB 2020 zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga und dort in der vergangenen Spielzeit auf Rang neun geführt hatte, brauche man in der anstehenden Saison «kein einziges Mal» zu reden - egal wo die Mannschaft stehe. «Selbst wenn wir absteigen, ist und bleibt Rino unser Trainer», betonte Mislintat. «Das bedeutet definitiv Entwicklung für den VfB. Hin zu Konstanz und zum Verständnis, dass wir nur als Gemeinschaft eine Krise bewältigen können, wenn es denn eine gäbe.»

Den angeblich von einigen europäischen Topclubs umworbenen österreichischen Nationalstürmer Sasa Kalajdzic würden die Stuttgarter, wenn überhaupt, nur für eine sehr hohe Ablösesumme abgeben. «30 Millionen würden nicht reichen», sagte Mislintat. Auch dürfte ein Transfer nicht kurz vor dem Ende der Transferperiode Ende August stattfinden, um im Fall der Fälle noch passenden Ersatz für den 23 Jahre alten Torjäger finden zu können. Kalajdzic hat beim VfB noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

