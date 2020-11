Kein Weihnachtssingen in der Alten Försterei

Das Weihnachtssingen im Stadion An der Alten Försterei fällt 2020 aus. Foto: Paul Zinken/dpa (Bild: dpa) (Foto: Paul Zinken/dpa)

Berlin - Auch das Weihnachtssingen im Stadion An der Alten Försterei mit Tausenden Besuchern am Tag vor Heiligabend fällt in diesem Jahr aus. Das bestätigte der 1. FC Union Berlin in einer Mitteilung auf seiner Homepage.

«Statt Lichterglanz und Gesang» bleibe es still und dunkel am 23. Dezember. Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus sind derartige Ansammlungen nicht möglich. Die Eisernen rüsten ihre Fans aber mit einem Gesangspaket für daheim aus. Ab Mitte Dezember gibt es Liederheft, Kerze mit Tropfschutz, Feuerzeug, eine Weihnachtsmütze und Schal im Fanshop.

