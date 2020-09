«Kicker»: Cordoba bis 2024 bei Hertha BSC

Steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC: Jhon Cordoba. Foto: Ina Fassbender/AFP/POOL/dpa (Bild: dpa) (Foto: Ina Fassbender/AFP/POOL/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Stürmer Jhon Cordoba soll die kommenden vier Jahre für Hertha BSC spielen. Der Kolumbianer wird laut «kicker.de» beim Berliner Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2024 bekommen. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro.

Der 27 Jahre alte Cordoba wäre nach Torwart Alexander Schwolow, Verteidiger Deyovaisio Zeefuik und Mittelfeldspieler Lucas Tousart der vierte Neuzugang des Hauptstadtclubs in diesem Sommer.

Nach Angaben des 1. FC Köln war Cordoba am Dienstag vom Training freigestellt, «um finale Gespräche zu führen». Im Gegenzug könnte Ondrej Duda nach Köln gehen. Der slowakische Nationalspieler war bereits in der vergangenen Rückrunde von Hertha an den englischen Premier-Ligisten Norwich City ausgeliehen.

Cordoba erzielte im Vorjahr 13 Saisontore für den 1. FC Köln und belegte damit Rang sechs der Bundesliga-Torschützenliste.

© dpa-infocom, dpa:200915-99-568121/3