«Klar festgelegt»: Kein Haaland-Abgang in diesem Sommer

Soll beim BVB bleiben: Torjäger Erling Haaland. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat einen Abgang von Stürmer Erling Haaland bei Borussia Dortmund in diesem Sommer erneut ausgeschlossen.

Auf die Frage von Sky, ob es ein Szenario geben könnte, bei dem der BVB in diesem Sommer schwach werde, sagte der ehemalige Profi: «Nein! Welches Szenario sollte denn kommen? Wir haben uns klar festgelegt.» Über den 21 Jahre alten Norweger, der für Dortmund 60 Tore in den ersten 60 Pflichtspielen erzielte, hatte es in diesem Sommer immer wieder Transfergerüchte gegeben.

Beim souveränen 3:0-Sieg zum Start in den DFB-Pokal erzielte Haaland am Samstagabend alle drei Tore gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden. «Erling fühlt sich super wohl bei uns, er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen - und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass er weg will», fügte Kehl an. Dortmund hat in diesem Sommer bereits Jadon Sancho an Manchester United verloren. Als Ersatz kam der Niederländer Donyell Malen, der am Samstagabend eingewechselt wurde und direkt mit Haaland kombinierte.

© dpa-infocom, dpa:210808-99-765535/2