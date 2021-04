Knäbel bekräftigt: Grammozis bleibt bei Abstieg Trainer

Peter Knäbel, Sportvorstand von FC Schalke 04, bei einer Pressekonferenz. Foto: Karsten Rabas/FC Schalke 04/dpa (Bild: dpa) (Foto: Karsten Rabas/FC Schalke 04/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leverkusen - Schalkes neuer Sportvorstand Peter Knäbel hat bekräftigt, dass Dimitrios Grammozis auch beim wahrscheinlichen Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga Trainer bleiben werde.

«Eindeutig», sagte der 54-Jährige vor der Partie der Königsblauen bei Bayer Leverkusen im TV-Sender Sky. Nach der Trennung von Christian Gross habe sich der Verein «bewusst dazu entschieden, beide Szenarien abzudecken».

Knäbel, zuvor in interimistischer Funktion für das Sportliche beim tief in der Krise steckenden Bundesliga-Letzten verantwortlich, war am Dienstag zum Vorstand berufen worden. Er betonte zwar, dass die Mannschaft «kein einziges» Spiel herschenken werde. «Wer nicht jedes Spiel hofft, der ist falsch auf dem Fußballplatz», sagte er. «Aber unsere Planung geht natürlich zu großen Teilen Richtung 2. Liga.» Es gehe nur «Schritt für Schritt» und mit dem, was das Ruhrgebiet auszeichne. «Harter Arbeit», sagte Knäbel.

© dpa-infocom, dpa:210403-99-73738/2