Kohler favorisiert FC Bayern im Spitzenspiel

Dortmund - Der frühere Fußball-Nationalspieler Jürgen Kohler sieht vor dem Bundesliga-Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München am Samstag den Rekordmeister leicht im Vorteil.

«Ich würde die Chancen auf 60:40 taxieren», sagte Kohler, der in seiner Karriere sowohl für den BVB als auch die Bayern spielte, dem Internet-Portal «t-online».

Der 56-Jährige begründete dies mit dem Mangel an Top-Spielern bei den Dortmundern: «Haaland ist der einzige Unterschiedsspieler, den der BVB hat. Das ist in der Spitze aber zu wenig.» Die Bayern hätten von dieser Qualität einfach mehr Profis. «Wenn ich nach solchen Profis bei Dortmund suche, muss ich schlichtweg feststellen: Da gibt es nicht so viele», sagte der Weltmeister von 1990, der mit beiden Clubs deutscher Meister geworden war.

