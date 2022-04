Kölner Trainingsauftakt zur neuen Saison am 27. Juni

Kölns Trainer Steffen Baumgart bittet die FC-Profis am 27. Juni zum Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die Saison 2022/23. (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Köln - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln startet am 27. Juni mit dem ersten Training in die neue Saison. Drei Tage zuvor müssen sich die FC-Profis einem Leistungstest unterziehen.

Im neuen Sommerfahrplan, den der Club bekanntgab, steht auch wieder ein Trainingslager, das vom 3. bis zum 10. Juli in Donaueschingen stattfindet.

Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am 1. Juli gegen den TuS Mondorf in Troisdorf. Weitere Testspiele stehen gegen Austria Lustenau (8. Juli), Grasshopper Club Zürich (9. Juli), Kickers Offenbach (17. Juli) und NEC Nijmegen (22. Juli) an.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-976641/2