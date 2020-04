Labbadia mahnt: «Nicht über Gesellschaft stellen»

Bruno Labbadia warnte: «Das Letzte, was wir machen dürfen, ist, uns über die Gesellschaft zu stellen.». Foto: Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC via City-Press GmbH/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC via City-Press GmbH/dpa)