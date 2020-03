Leipzig-Sportdirektor bekräftigt Interesse an PSG-Talent

Markus Krösche (r) ist der Sportdirektor von RB Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa (Bild: dpa) (Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leipzig - Sportdirektor Markus Krösche hat das französische Top-Talent Tanguy Kouassi als Transferziel des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bestätigt. Der Vertrag des erst 17 Jahre alten Defensiv-Spezialisten bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus.

«Natürlich ist das ein interessanter Junge. Er hat jetzt schon einige Spiele für PSG gemacht und ein paar Tore erzielt. Da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt», sagte der 39-Jährige der «Bild».

Bereits vor einigen Monaten hatte es Spekulationen um einen Kouassi-Wechsel nach Leipzig gegeben. Die Zeitung «Le Parisien» hatte berichtet, Kouassi würde bei RB ein Handgeld von vier Millionen Euro erhalten. Bei PSG, das den Junioren-Nationalspieler unbedingt halten will, kam Kouassi in der Rückrunde mehrmals im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung über 90 Minuten zum Einsatz und erzielte drei Tore. Neben Leipzig haben auch Manchester City und der FC Barcelona das Talent auf der Liste.