Leipzigs Brobbey kehrt wohl zu Ajax zurück

Leipzig - Die Rückkehr von Brian Brobbey von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zu Ajax Amsterdam steht kurz vor dem Abschluss.

Wie «De Telegraaf» berichtet, hat der Angreifer bereits seinen Medizincheck absolviert. In den Verhandlungen über eine Ausleihe soll es nur noch um die Möglichkeit einer Kaufoption gehen.

Der 19-jährige Niederländer war im Sommer ablösefrei nach Sachsen gewechselt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Der Stürmer brachte es gerade einmal auf einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga und einen in der Champions League. In Leipzig läuft sein Vertrag noch bis 30. Juni 2025.

