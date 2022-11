Mainz 05 bindet weiteres Talent an sich

Brajan Gruda. (© FSV Mainz 05)

Mainz - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Brajan Gruda mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige hat einen „langfristigen Profivertrag” unterschrieben, wie der Verein mitteilt ohne die Laufzeit genau zu benennen. Der in Speyer geborene Stürmer, der im Sommer 2018 als 14-Jähriger vom Karlsruher SC an den Bruchweg gewechselt war, ist vielfacher deutscher Junioren-Nationalspieler und seit der U15 stets von den Bundestrainer berufen worden. Aktuell ist er Teil der deutschen U19 und nimmt mit dieser an einem Vier-Nationen-Turnier teil.

Der 05er Brajan Gruda (links) zieht am Frankfurter Arda Temur vorbei. (© hbz/Stefan Sämmer) Gruda reiht sich in die lange Reihe der Spieler ein, die bei den Mainzern den Sprung von den Junioren zu einem Profivertrag geschafft haben. Ben Bobzien und Nelson Weiper haben in den vergangenen Wochen sogar den nächsten Schritt geschafft und ihr Profi-Pflichtspieldebüt gefeiert, können so zum Vorbild für Gruda werden, der in der U19 der 05er ein Führungsspieler ist und mit seinen sieben Toren bei sieben Einsätzen dazu beigetragen hat, dass die Mainzer souveräner und verlustpunktfreier Tabellenführer der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest sind.

Die 05-Verantwortlichen halten viel von dem Talent. Sportdirektor Martin Schmidt sagt: „Brajan hat sich mit seinen tollen Leistungen bei unseren A-Junioren sowie beim DFB in den Vordergrund gespielt und hat sich damit auch bereits einige Trainingseinheiten mit den Profis verdient. Er ist ein immens talentierter Junge mit kühlem Kopf, der alles mitbringt, um den nächsten Schrift Richtung Bundesliga angehen zu können. Dabei werden wir ihn begleiten und sorgsam an die höhere Intensität heranführen.”

Volker Kersting, Direktor Nachwuchsfußball, ergänzt: „Brajan hat seit seinem Start in unserer U15 hart und fokussiert daran gearbeitet, jedes Jahr einen weiteren Schritt in Richtung Profi-Karriere zu machen. Er hat sich hier bei uns im Nachwuchsleistungszentrum toll entwickelt und sich diesen Lizenzspielervertrag mehr als verdient. Wenn Brajan so weiter macht, steht ihm der Weg in die Bundesliga offen.”

Brajan Grudas Vater Bujar Gruda war ebenfalls Fußballer. Bujar Gruda sammelte Anfang der 1990er Jahre zwei Uefa-Cup-Einsätze für den albanischen Club KF Vllaznia gegen AEK Athen und spielte später für den FV Speyer. 05-Talent Brajan Gruda ist auch in Speyer zur Welt gekommen.