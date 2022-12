Mainz 05: Erneuter Rückschlag für Jonathan Burkardt

Das Tor gegen Eintracht Frankfurt sollte eigentlich den Aufschwung bei Jonathan Burkardt (rechts) einleiten. Nun hat der Angreifer von Mainz 05 einen neuerlichen Rückschlag erlitten. (© Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Erneuter Rückschlag für Jonathan Burkardt: Der Stürmer von Fußball-Bundesligist Mainz 05 saß am Montag nicht mit im Flieger, mit dem die Mannschaft ins Trainingslager nach Mallorca aufgebrochen ist. Burkardt werde sich „am heutigen Montag bei Prof Dr. Hinterwimmer in München einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen Dieser Eingriff soll dazu beitragen die Rückkehr auf den Platz und in den Kreis der Mannschaft zu beschleunigen”, teilte der Verein am Montag mit. Laut Angaben des Bundesligisten werde der Angreifer voraussichtlich Anfang Januar wieder ins Teamtraining einsteigen.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Burkardt hatte sich im letzten Ligaspiel vor der WM-Pause gegen Eintracht Frankfurt (1:1) das Kniegelenk verdreht. Bitter: Der Stürmer schoss im Derby sein erstes Saisontor, das nach einem Mix aus Krankheit und Verletzungen eigentlich seinen Aufschwung einleiten sollte. Beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche war Trainer Bo Svensson noch guter Dinge, Burkardt mit ins Trainingslager nach Mallorca nehmen zu können, wo er ursprünglich individuell trainieren sollte. „Jonny war ein bisschen vom Pech verfolgt. Er braucht den Rhythmus“, sagte Bo Svensson. Jetzt folgt der Eingriff am Knie. Damit dürfte ein Winter-Transfer in der Offensive wahrscheinlicher werden, über den die sportlichen Verantwortlichen von Mainz 05 bereits laut nachgedacht haben.

Mehr zum Thema

WM-Fahrer hoffen auf Viertelfinale

Neben Burkardt fehlen dem Trainer auf Mallorca auch Innenverteidiger Maxim Leitsch (Erschöpfungszustand), Offensivspieler Marlon Mustapha (Reha nach Oberschenkelverletzung) und die drei WM-Fahrer, die es ins Achtelfinale geschafft haben. Dort spielt Jae-sung Lee am Montagabend mit Südkorea gegen Brasilien, Silvan Widmer und Edmilson Fernandes ziehen am Dienstag nach, wenn sie gegen Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo antreten.

Mit Mainz 05 ins Trainingslager geflogen ist der luxemburgische Nationalspieler Leandro Barreiro, der wegen Länderspielen gegen Ungarn (2:2) und Bulgarien (0:0) einige Tage länger im Urlaub bleiben durfte. Im Flieger nach Mallorca saßen auch fünf Talente aus dem Nachwuchs: Lucas Laux, Kaito Mizuta, Timothé Rupil, David Mamutovic und Brajan Gruda dürfen sich Cheftrainer Bo Svensson auf der Baleareninsel präsentieren.