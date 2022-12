3 min

Mainz 05 startet ins Trainingslager auf Mallorca

Am Sonntag feiern die Profis des FSV Mainz 05 gemeinsam mit ihren Fans in der Mewa-Arena, am Montag geht es nach Mallorca. Alles Wichtige zum Trainingslager auf der Baleareninsel.

Von Pascal Affelder Sportredakteur Mainz